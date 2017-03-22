Более 50 молодых украинских ученых получат гранты на общую сумму более 3,5 млн грн

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102750 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118184 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129478 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124538 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117089 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106466 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107510 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Более 50 молодых украинских ученых получат гранты на общую сумму более 3,5 млн грн

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет Министров Украины принял проект Распоряжения Президента Украины, который предусматривает предоставление грантов 54-м молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. грн. Соответствующее распоряжение было подано МОН и проголосовано на правительстве 22 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как сообщили в пресс-службе, Кабинет министров Украины принял проект Распоряжения Президента Украины, который предусматривает предоставление грантов 54-м молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. гривен. Соответствующее распоряжение было подано МОН и проголосовано на Правительстве сегодня, 22 марта 2017 года.

"Деньги на эти гранты уже зарезервировали в государственном бюджете на 2017 год. Для того, чтобы эти средства были предоставлены молодым ученым, остался один шаг - подписание соответствующего распоряжения Президентом Украины. На конкурс в Государственный фонд фундаментальных исследований в 2016 году на получение грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год было подано 152 заявки. Именно из них и выбирали победителей", - говорится в сообщении.

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В МОН также напомнили, что для увеличения поддержки молодых ученых МОН начало Конкурс молодых ученых, в рамках которого было отобрано 79 проектов-победителей. Впервые молодым научным коллективам предоставили возможность самостоятельно осуществлять научные исследования и разработки. В этом году увеличили сумму финансирования конкурса, которая в целом составит 28,4 млн гривен.

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