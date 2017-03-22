Более 50 молодых украинских ученых получат гранты на общую сумму более 3,5 млн грн

Как сообщили в пресс-службе, Кабинет министров Украины принял проект Распоряжения Президента Украины, который предусматривает предоставление грантов 54-м молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. гривен. Соответствующее распоряжение было подано МОН и проголосовано на Правительстве сегодня, 22 марта 2017 года.

"Деньги на эти гранты уже зарезервировали в государственном бюджете на 2017 год. Для того, чтобы эти средства были предоставлены молодым ученым, остался один шаг - подписание соответствующего распоряжения Президентом Украины. На конкурс в Государственный фонд фундаментальных исследований в 2016 году на получение грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год было подано 152 заявки. Именно из них и выбирали победителей", - говорится в сообщении.

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В МОН также напомнили, что для увеличения поддержки молодых ученых МОН начало Конкурс молодых ученых, в рамках которого было отобрано 79 проектов-победителей. Впервые молодым научным коллективам предоставили возможность самостоятельно осуществлять научные исследования и разработки. В этом году увеличили сумму финансирования конкурса, которая в целом составит 28,4 млн гривен.