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Більше 50 молодих українських вчених отримають гранти загальною сумою понад 3,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив проект Розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 54-ом молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. грн. Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосовано на уряді 22 березня, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

Як повідомили у прес-службі, Кабінет міністрів України ухвалив проект Розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 54-ом молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. гривень. Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосовано на Уряді сьогодні, 22 березня 2017 року.

"Гроші на ці гранти вже зарезервовано у державному бюджеті на 2017 рік. Для того, щоб ці кошти були надані молодим науковцям, залишився один крок – підписання відповідного розпорядження Президентом України. На конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень у 2016 році на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік було подано 152 заявки. Саме з них і обирали переможців", - йдеться у повідомленні.

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У МОН також нагадали, що для збільшення підтримки молодих учених МОН започаткувало Конкурс молодих учених, в межах якого було відібрано 79 проектів-переможців. Вперше молодим науковим колективам надали можливість самостійно здійснювати наукові дослідження і розробки. Цього року було збільшено суму фінансування конкурсу, яка загалом становитиме 28,4 млн гривень.

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