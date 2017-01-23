Более 240 торговцев оружием задержали в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Во время полицейской операции, проведенной в ряде европейских стран, были задержаны 245 человек, подозреваемых в торговле оружием. Об этом со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании пишет РИА "Новости", передает УНН.
По данным издания, в Гражданской Гвардии отметили, что эта операция пресекла переправку оружия в руки преступников, в том числе исламских террористов.
Как пишет издание, в операции Bosphorus участвовали представители сил правопорядка из 11 европейских стран (Румынии, Греции, Бельгии, Голландии, Польши, Кипра, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании и Болгарии). К операции был подключен Европол.
Изъято в общей сложности 664 единицы оружия, из них 247 в Испании. В Испании задержаны 46 человек. Кроме огнестрельного оружия, изъято 33 748 патронов, ручные гранаты, глушители.
По информации СМИ, испанская полиция также обнаружила четыре мастерские по ремонту старого оружия и изготовления боеприпасов, а также два пункта продажи оружия через интернет. В разных регионах Испании было проведено 46 обысков. Задержанные закупали старое оружие в странах Восточной Европы, ремонтировали его и перепродавали.
Кроме того, во время этой же операции были обнаружены две плантации марихуаны.