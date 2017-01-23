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Більше 240 торговців зброєю затримали в Європі

Більше 240 торговців зброєю затримали в Європі

Київ • УНН

 • 8491 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час поліцейської операції, проведеної у низці європейських країн, були затримані 245 осіб, підозрюваних у торгівлі зброєю. Про це із посиланням на Громадянську Гвардію Іспанії пише РІА "Новости", передає УНН.

За даними видання, у Громадянській Гвардії зазначили, що ця операція попередила переправлення зброї до рук злочинців, в тому числі ісламських терористів.

Як пише видання,  операції Bosphorus брали участь представники сил правопорядку з 11 європейських країн (Румунії, Греції, Бельгії, Голландії, Польщі, Кіпру, Фінляндії, Швеції, Великобританії, Іспанії та Болгарії). До операції був підключений Європол.

Вилучено в цілому 664 одиниці зброї, з них 247 в Іспанії. В Іспанії затримано 46 осіб. Крім вогнепальної зброї, вилучено 33 748 патронів, ручні гранати, глушники.

За інформацією ЗМІ, іспанська поліція також виявила чотири майстерні по ремонту старої зброї і виготовлення боєприпасів, а також два пункти продажу зброї через інтернет. У різних регіонах Іспанії було проведено 46 обшуків. Затримані закуповували стару зброю в країнах Східної Європи, ремонтували його і перепродували.

Крім того, під час цієї ж операції були виявлені дві плантації марихуани.

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