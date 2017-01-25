Более 20 рыбаков оказались на оторванной льдине на Днепре в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. На Днепре вблизи острова Большой в столице на оторванной льдине оказались более 20 рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве, передает УНН.
В среду 25 января в 9:19 к спасателям поступило сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на оторванной от берега льдине находятся более 20 рыбаков.
К месту вызова были направлены водолазно-спасательные отделения и ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
Как отмечается, спасателям удалось спасти 22 человек, которые находились на оторванной льдине на ориентировочном расстоянии 40-50 метров от берега.
Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.