Більше 20 рибалок опинились на відірваній крижині на Дніпрі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Дніпрі поблизу острова Великий у столиці на відірваній крижині опинилися більше 20 рибалок. Про це повідомляє прес-служба ГУДСНС у місті Києві, передає УНН.
У середу 25 січня о 09:19 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в районі острова Великий на відірваній від берега крижині перебувають більше 20 рибалок.
До місця виклику були направлені водолазно-рятувальні відділення та найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.
Як зазначається, рятувальникам вдалось врятувати 22 осіб, які перебували на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега.
Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.