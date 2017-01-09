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Более 20 автомобилей освободили из заснеженных дорог в Винницкой области

Более 20 автомобилей освободили из заснеженных дорог в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7137 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 9 января. УНН. За сутки винницкие спасатели освободили из заснеженных дорог более 20 автомобилей, в которых находились люди. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Винницкой области, пишет УНН-Центр.

Так, 8 января дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части г. Бершадь осуществил выезд для восстановления движения транспорта на автотрассе Бершадь - Голдашовка. Прибыв на место вызова, спасатели с помощью пожарного автомобиля и троса из снежных заносов вытащили 7 легковых автомобилей, в которых было 9 человек. В настоящее время указанная автодорога свободна для проезда транспорта.

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Погребищенские спасатели в течение суток вытащили из сугробов 6 легковушек.

Козятинские и Хмельницкие бойцы ГосЧС совершили 6 выездов на чрезвычайные ситуации, связанные с застреванием автомобилей. В двух машинах находились несовершеннолетние.

Всего за сутки для ликвидации последствий погодных условий в Винницкой области личный состав ГУ ГосЧС совершил 9 выездов.

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Из снежного плена освободили 22 автомобиля, в которых находилось 28 человек (в том числе 3 ребенка).

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