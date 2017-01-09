Більше 20 автівок звільнили із засніжених доріг на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 січня. УНН. За добу вінницькі рятувальники звільнили із засніжених доріг понад 20 автомобілів, у яких перебували люди. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Вінницькій області, пише УНН-Центр.
Так, 8 січня черговим караулом Державної пожежно-рятувальної частини м. Бершадь здійснено виїзд для відновлення руху транспорту на автотрасі Бершадь — Голдашівка. Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою пожежного автомобіля та тросу із снігових заметів витягли 7 легкових автомобілів, у яких було 9 людей. На цей час зазначена автодорога вільна для проїзду транспорту.
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Погребищенські рятувальники протягом доби витягли із переметів 6 легковиків.
Козятинські та Хмільницькі бійці ДСНС здійснили 6 виїздів на надзвичайні ситуації, пов’язані із застряганням автомобілів. У двох машинах перебували неповнолітні.
Загалом за добу на ліквідацію наслідків погодних умов на Вінниччині особовий склад ГУ ДСНС здійснив 9 виїздів.
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Із снігового полону було звільнено 22 автомобілі, в яких перебувало 28 осіб (у тому числі 3 дитини).