Более 2 тыс. человек погибли в ДТП в 2016 году - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В этом году автомобильные аварии унесли жизни более 2 тысяч человек. Эти данные обнародовал в Facebook народный депутат от БПП Мустафа Найем, передает УНН.
Согласно опубликованной инфографике, из-за автомобильных аварий погибли более 2 тыс. человек, из которых 1065 пешеходы и велосипедисты, а 1538 - водители.
Травмы на дорогах за 10 месяцев 2016 г. получили 19 048 водителей и 7 599 пешеходов и велосипедистов.
К тому же, по информации нардепа, факторами смертности на дорогах является превышение скорости (до 30%), вождение в нетрезвом состоянии (до 20%) и неиспользование водителями и пассажирами ремней безопасности (до 10%).