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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Більше 2 тис. осіб загинуло у ДТП у 2016 році - нардеп

Більше 2 тис. осіб загинуло у ДТП у 2016 році - нардеп

Київ • УНН

 • 7765 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Цьогоріч автомобільні аварії забрали життя понад 2 тисяч людей. Ці дані оприлюднив у Facebook народний депутат від БПП Мустафа Найєм, передає УНН.

Відповідно до опублікованої інфографіки, через автомобільні аварії загинуло понад 2 тис. людей, з яких 1065 пішоходи і велосипедисти, а 1538 – водії.

Травм на дорогах за 10 місяців 2016 року зазнали 19048 водіїв і 7599 пішоходів та велосипедистів.

До того ж, за інформацією нардепа, факторами смертності на дорогах є перевищення швидкості (до 30%), водіння в нетверезому стані (до 20%) і не використання водіями та пасажирами ременів безпеки (до 10%).

Українські Національні Новини

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