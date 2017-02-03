Беларусь подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Власти Белоруссии подала в суд на Российскую Федерацию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Спор шел только по газу, а они (российская сторона - ред.) стали "резать" нефть. Мы обратились, конечно, в суд, в соответствии с нашими договоренностями", - заявил А.Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси назвал нефтегазовый спор между Москвой и Минском "издевательством".
"Уже началась какая-то волокита: вчера соглашаются по старинке работать - это проще и легче, через сутки - нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились", - посетовал А.Лукашенко.
Как сообщал УНН, в МИД Беларуси заявили, что Россия без предупреждений приняла решение о введении пограничной зоны.