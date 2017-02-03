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Беларусь подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти - СМИ

Киев • УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Власти Белоруссии подала в суд на Российскую Федерацию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Беларусь подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти - СМИ

"Спор шел только по газу, а они (российская сторона - ред.) стали "резать" нефть. Мы обратились, конечно, в суд, в соответствии с нашими договоренностями", - заявил А.Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси назвал нефтегазовый спор между Москвой и Минском "издевательством".

"Уже началась какая-то волокита: вчера соглашаются по старинке работать - это проще и легче, через сутки - нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились", - посетовал А.Лукашенко.

Как сообщал УНН, в МИД Беларуси заявили, что Россия без предупреждений приняла решение о введении пограничной зоны.

 

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