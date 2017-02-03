Білорусь подала в суд на РФ через скорочення поставок нафти - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Влада Білорусії подала в суд на Російську Федерацію у зв'язку зі скороченням поставок в країну російської нафти. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Суперечка йшла тільки по газу, а вони (російська сторона - ред.) стали "різати" нафту. Ми звернулися, звичайно, в суд, згідно з нашими домовленостями", - заявив О.Лукашенко.
Крім того, президент Білорусі назвав нафтогазову суперечку між Москвою і Мінськом "знущанням".
"Уже почалася якась тяганина: вчора погоджуються по-старому працювати - це простіше і легше, через добу - ні, це не підходить, тому що начальники нібито не погодилися", - поскаржився О.Лукашенко.
Як повідомляв УНН, у МЗС Білорусі заявили, що Росія без попереджень прийняла рішення про введення прикордонної зони.