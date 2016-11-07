Биатлонист Д.Пидручный стал лучшим среди украинцев в контрольной гонке в Канаде

В спринте на дистанции 10,5 км с двумя огневыми рубежами самое быстрое время среди украинцев продемонстрировал Дмитрий Пидручный и занял второе место, уступив хозяину гонки Брэндану Грину (0 + 1 промахов) - 24:09.

Результаты украинских биатлонистов:

2 - Дмитрий Пидручный (1 + 0) + 0:22

3 - Владимир Семаков (0 + 1) + 0:47

5 - Александр Жирный (0 + 1) + 0:53

6 - Виталий Кильчицкий (0 + 1) + 0:54

7 - Сергей Семенов (0 + 1) + 0:59

13 - Артем Прима (2 + 3) +1 :28.

Напомним, биатлонный сезон 2016/17 откроется первым этапом Кубка мира, который пройдет с 27 ноября в Остерсунде (Швеция).