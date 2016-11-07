Біатлоніст Д.Підручний став кращим серед українців у контрольній гонці в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Чоловіча збірна України провела контрольне тренування спільно з канадськими біатлоністами на передсезонному зборі в Кенморі (Канада), передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У спринті на дистанції 10,5 км з двома вогневими рубежами найшвидший час серед українців продемонстрував Дмитро Підручний та посів друге місце, поступившись господарю перегонів Брендану Гріну (0+1 промахів) — 24:09.
Результати українських біатлоністів:
2 — Дмитро Підручний (1+0) +0:22
3 — Володимир Сємаков (0+1) +0:47
5 — Олександр Жирний (0+1) +0:53
6 — Віталій Кільчицький (0+1) +0:54
7 — Сергій Семенов (0+1) +0:59
13 — Артем Прима (2+3) +1:28.
Нагадаємо, біатлонний сезон 2016/17 відкриється першим етапом Кубка світу, який пройде з 27 листопада в Остерсунді (Швеція).