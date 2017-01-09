Без света осталось 5 населенных пунктов в Украине

"В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской - 4 н.п. (из них 2 н.п. частично), Херсонской - 1 н.п. ", - говорится в сообщении.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН, по состоянию на 19:00, 8 января, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях.