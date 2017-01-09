Без світла залишилось 5 населених пунктів в Україні

“Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 5 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській — 4 н.п. (з них 2 н.п. частково), Херсонській — 1 н.п.,” — йдеться у повідомленні.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, станом на 19:00, 8 січня, в Україні через негоду залишаються знеструмленими сім населених пунктів у двох областях.