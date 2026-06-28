Беспилотник РФ ударил по Золочеву в Харьковской области – вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
Российские войска атаковали беспилотниками поселок Золочев, вызвав пожар на 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Российские войска утром атаковали ударными беспилотниками поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В результате попадания в жилом секторе загорелись хозяйственные постройки на территории частного домовладения. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Несмотря на угрозу повторных ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К работам были привлечены подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель общины.
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