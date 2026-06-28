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Беспилотник РФ ударил по Золочеву в Харьковской области – вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Российские войска атаковали беспилотниками поселок Золочев, вызвав пожар на 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Беспилотник РФ ударил по Золочеву в Харьковской области – вспыхнул масштабный пожар

Российские войска утром атаковали ударными беспилотниками поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В результате попадания в жилом секторе загорелись хозяйственные постройки на территории частного домовладения. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Несмотря на угрозу повторных ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К работам были привлечены подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель общины.

Авиаудар рф по Запорожью 28 июня - один человек погиб, 15 ранены28.06.26, 15:32 • 1042 просмотра

Степан Гафтко

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