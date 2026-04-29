12:47 • 5652 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
12:20 • 7000 просмотра
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Эксклюзив
10:12 • 14512 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
08:26 • 24274 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
08:08 • 19307 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
29 апреля, 07:15 • 17565 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 30523 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 18296 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 24501 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 46558 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Главная
Популярные новости
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto29 апреля, 04:00 • 25397 просмотра
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29 апреля, 04:11 • 18416 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ29 апреля, 04:35 • 21039 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы29 апреля, 06:46 • 27195 просмотра
Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром08:02 • 14675 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом

Киев • УНН

 • 5632 просмотра

Король Чарльз III обсудил с Трампом войну и пошутил об истории США. В Конгрессе монарх призвал к решительной поддержке Украины ради мира.

"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом

Государственный визит короля Великобритании Чарльза III в США превратился не только в дипломатическое событие, но и в своеобразный словесный поединок с президентом Дональдом Трампом. Во время встреч в Белом доме и Конгрессе прозвучали шутки, исторические колкости, а также важные сигналы относительно поддержки Украины, передает УНН

Четырехдневный визит британского монарха в Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию американские и британские медиа уже назвали одним из самых ярких за последние годы.

Исторический троллинг в Белом доме

Во время официального приема в Белом доме Чарльз III ответил на одно из недавних заявлений Трампа, который говорил, что без США европейцы якобы говорили бы на немецком языке. 

Господин президент, недавно вы сказали, что если бы не США, европейские страны говорили бы по-немецки. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы говорили бы по-французски 

- пошутил Чарльз III. 

Реплика вызвала смех в зале и стала одной из самых цитируемых фраз визита. 

Другая шутка касалась реконструкции Белого дома, которую проводит администрация Трампа. Король намекнул, что у британцев уже был опыт "перепланировки" резиденции президента США.

Мы уже пытались сделать перепланировку Белого дома в 1814 году 

- сказал король. 

Речь идет о войне 1812 года, когда британские войска вошли в Вашингтон и сожгли Белый дом.

Трамп ответил символикой

Американский президент также подготовил собственный жест. Для церемонии встречи британского монарха он выставил почетный караул в форме времен американской революции 18 века – войны, в которой США обрели независимость от Британской империи.

Положительный сигнал для Украины

Отдельное внимание привлекла речь Чарльза III в Конгрессе США. Британский монарх прямо упомянул Украину и призвал к решительной поддержке Киева.

По его словам, мир переживает время большой нестабильности – от Европы до Ближнего Востока, а это требует единства демократических государств. Король подчеркнул, что для защиты Украины и ее народа необходима "непоколебимая решимость", которая должна привести к "справедливому и прочному миру".

Также он назвал союз Британии и США уникальным партнерством, которое сегодня важнее, чем когда-либо.

Разговор о путине

По данным New York Post, во время приема в Белом доме Трамп неожиданно поднял тему россии в разговоре с королем. Таблоид сослался на экспертов по чтению по губам.

Согласно этой версии, Трамп сказал: "Сейчас я обращаюсь к путину. Он хочет войны".

Чарльз III якобы ответил: "Мы обсудим это позже".

После этого президент США добавил: "У меня предчувствие… Если он сделает то, о чем говорил, он уничтожит все население".

Официального подтверждения содержания этого разговора нет.

Символическая дипломатия

Несмотря на шутки и колкости, сам визит имел серьезную цель – стабилизировать отношения между Лондоном и Вашингтоном на фоне разногласий по Ирану, торговле и безопасности.

В итоге встреча двух политических тяжеловесов показала, что даже при напряженных международных обстоятельствах дипломатия может сочетать юмор, исторические аллюзии и важные сигналы для союзников, в частности Украины.

"Я очень завидовал": Трамп оценил речь короля Чарльза III в Конгрессе29.04.26, 09:14 • 4382 просмотра

Андрей Тимощенков

