"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом

Государственный визит короля Великобритании Чарльза III в США превратился не только в дипломатическое событие, но и в своеобразный словесный поединок с президентом Дональдом Трампом. Во время встреч в Белом доме и Конгрессе прозвучали шутки, исторические колкости, а также важные сигналы относительно поддержки Украины, передает УНН.

Четырехдневный визит британского монарха в Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию американские и британские медиа уже назвали одним из самых ярких за последние годы.

Исторический троллинг в Белом доме

Во время официального приема в Белом доме Чарльз III ответил на одно из недавних заявлений Трампа, который говорил, что без США европейцы якобы говорили бы на немецком языке.

Господин президент, недавно вы сказали, что если бы не США, европейские страны говорили бы по-немецки. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы говорили бы по-французски - пошутил Чарльз III.

Реплика вызвала смех в зале и стала одной из самых цитируемых фраз визита.

Другая шутка касалась реконструкции Белого дома, которую проводит администрация Трампа. Король намекнул, что у британцев уже был опыт "перепланировки" резиденции президента США.

Мы уже пытались сделать перепланировку Белого дома в 1814 году - сказал король.

Речь идет о войне 1812 года, когда британские войска вошли в Вашингтон и сожгли Белый дом.

Трамп ответил символикой

Американский президент также подготовил собственный жест. Для церемонии встречи британского монарха он выставил почетный караул в форме времен американской революции 18 века – войны, в которой США обрели независимость от Британской империи.

Положительный сигнал для Украины

Отдельное внимание привлекла речь Чарльза III в Конгрессе США. Британский монарх прямо упомянул Украину и призвал к решительной поддержке Киева.

По его словам, мир переживает время большой нестабильности – от Европы до Ближнего Востока, а это требует единства демократических государств. Король подчеркнул, что для защиты Украины и ее народа необходима "непоколебимая решимость", которая должна привести к "справедливому и прочному миру".

Также он назвал союз Британии и США уникальным партнерством, которое сегодня важнее, чем когда-либо.

Разговор о путине

По данным New York Post, во время приема в Белом доме Трамп неожиданно поднял тему россии в разговоре с королем. Таблоид сослался на экспертов по чтению по губам.

Согласно этой версии, Трамп сказал: "Сейчас я обращаюсь к путину. Он хочет войны".

Чарльз III якобы ответил: "Мы обсудим это позже".

После этого президент США добавил: "У меня предчувствие… Если он сделает то, о чем говорил, он уничтожит все население".

Официального подтверждения содержания этого разговора нет.

Символическая дипломатия

Несмотря на шутки и колкости, сам визит имел серьезную цель – стабилизировать отношения между Лондоном и Вашингтоном на фоне разногласий по Ирану, торговле и безопасности.

В итоге встреча двух политических тяжеловесов показала, что даже при напряженных международных обстоятельствах дипломатия может сочетать юмор, исторические аллюзии и важные сигналы для союзников, в частности Украины.

"Я очень завидовал": Трамп оценил речь короля Чарльза III в Конгрессе