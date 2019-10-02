Баскетболисты "Днепра" выиграли стартовую игру квалификации Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. БК "Днепр" сыграл на выезде против "Борисфена" из белорусского Могилева первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА, передает корреспондент УНН.
Матч проходил при быстром баскетбола, команды тратили по минимуму времени на атаку. Довольно ровная первая четверть (27:24) продолжилась рывком "Днепра" 11:0 на старте второй, и как следствие их преимущества после 20 минут - 56:41.
После большого перерыва высший класс украинского коллектива подтвердился - триумф 101:76.
Лучшим в матче стал форвард Максим Корниенко у которого 25 баллов эффективности - 15 очков, 17 подборов. 13 баллов принес Шундель и Закурдаев, дабл-дабл в Тимофеенко - 10 + 11 ю. По 10 пунктов также добавили Чумаков и Дугат.
Добавим также, ответный матч пройдет в "Днепре" 9 октября.