Баскетболисты "Днепра" выиграли стартовую игру квалификации Кубка Европы ФИБА

Матч проходил при быстром баскетбола, команды тратили по минимуму времени на атаку. Довольно ровная первая четверть (27:24) продолжилась рывком "Днепра" 11:0 на старте второй, и как следствие их преимущества после 20 минут - 56:41.

После большого перерыва высший класс украинского коллектива подтвердился - триумф 101:76.

Лучшим в матче стал форвард Максим Корниенко у которого 25 баллов эффективности - 15 очков, 17 подборов. 13 баллов принес Шундель и Закурдаев, дабл-дабл в Тимофеенко - 10 + 11 ю. По 10 пунктов также добавили Чумаков и Дугат.

Добавим также, ответный матч пройдет в "Днепре" 9 октября.