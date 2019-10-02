Баскетболісти "Дніпра" виграли стартову гру кваліфікації Кубка Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. БК "Дніпро" зіграв на виїзді проти "Борисфена" з білоруського Могильова перший матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА, передає кореспондент УНН.
Матч проходив за швидкого баскетболу, команди витрачали по мінімуму часу на атаку. Доволі рівна перша чверть (27:24) продовжилася ривком "Дніпра" 11:0 на старті другої, і як наслідок їх переваги після 20 хвилин – 56:41.
Після великої перерви вищий клас українського колективу підтвердився – тріумф 101:76.
Кращим у матчі став форвард Максим Корнієнко у якого 25 балів ефективності – 15 очок, 17 підбирань. 13 балів приніс Шундель і Закурдаєв, дабл-дабл у Тимофеєнка – 10 + 11 пд. По 10 пунктів також додали Чумаков і Дугат.
Додамо також, матч-відповідь пройде у "Дніпрі" 9 жовтня.