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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Баскетболісти "Дніпра" виграли стартову гру кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 8550 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. БК "Дніпро" зіграв на виїзді проти "Борисфена" з білоруського Могильова перший матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА, передає кореспондент УНН.

Баскетболісти "Дніпра" виграли стартову гру кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Матч проходив за швидкого баскетболу, команди витрачали по мінімуму часу на атаку. Доволі рівна перша чверть (27:24) продовжилася ривком "Дніпра" 11:0 на старті другої, і як наслідок їх переваги після 20 хвилин – 56:41.

Після великої перерви вищий клас українського колективу підтвердився – тріумф 101:76.

Кращим у матчі став форвард Максим Корнієнко у якого 25 балів ефективності – 15 очок, 17 підбирань. 13 балів приніс Шундель і Закурдаєв, дабл-дабл у Тимофеєнка – 10 + 11 пд. По 10 пунктів також додали Чумаков і Дугат.

Додамо також, матч-відповідь пройде у "Дніпрі" 9 жовтня.

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