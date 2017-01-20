Б.Обама в последний раз покинул Овальный кабинет в качестве президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Барак Обама в последний раз вышел из Овального кабинета в статусе президента США, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Выходя из Овального кабинета в последний раз как президент США Барак Обама выкрикнул: "Спасибо".
За ним вышел вице-президент Джо Байден.
Всего через несколько часов в Овальный кабинет прибудет Дональд Трамп как новый президент США.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дом.
President Obama leaves the Oval Office for the final time. #InaugurationDay pic.twitter.com/tRKoYmDzud- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017