Б.Обама в последний раз покинул Овальный кабинет в качестве президента США

Выходя из Овального кабинета в последний раз как президент США Барак Обама выкрикнул: "Спасибо".

За ним вышел вице-президент Джо Байден.

Всего через несколько часов в Овальный кабинет прибудет Дональд Трамп как новый президент США.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дом.

President Obama leaves the Oval Office for the final time. #InaugurationDay pic.twitter.com/tRKoYmDzud

- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017