Б.Обама востаннє покинув Овальний кабінет у статусі президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама востаннє вийшов з Овального кабінету в статусі президента США, передає УНН з посиланням на The Sun.
Виходячи з Овального кабінету востаннє як президент США Барак Обама викрикнув: "Дякую".
За ним вийшов віце-президент Джо Байден.
Всього за кілька годин в Овальний кабінет прибуде Дональд Трамп як новий президент США.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дом.
President Obama leaves the Oval Office for the final time. #InaugurationDay pic.twitter.com/tRKoYmDzud— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.