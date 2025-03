Б.Обама востаннє покинув Овальний кабінет у статусі президента США

Виходячи з Овального кабінету востаннє як президент США Барак Обама викрикнув: "Дякую".

За ним вийшов віце-президент Джо Байден.

Всього за кілька годин в Овальний кабінет прибуде Дональд Трамп як новий президент США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дом.

President Obama​ leaves the Oval Office for the final time. #InaugurationDay pic.twitter.com/tRKoYmDzud

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.