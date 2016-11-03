Б.Обама: Клинтон на посту президента покончит с ИГ"

"Она будет уважать рабочий класс США, уважать ценности, о сохранении которых мы заботимся. Она станет главнокомандующим, который покончит с "ИГ", - отметил глава государства.

Кроме того Б.Обама высмеял республиканцев, которые, по его словам, хотят снять Х.Клинтон с должности, когда "она еще не выбрана президентом".

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны.