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15 марта, 19:03 • 113922 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162940 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135785 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128450 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111749 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104892 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133649 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Б.Обама: Клинтон на посту президента покончит с ИГ"

Б.Обама: Клинтон на посту президента покончит с ИГ"

Киев • УНН

 • 8798 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон сможет покончить с террористической группировкой "Исламское государство" в случае победы на выборах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Она будет уважать рабочий класс США, уважать ценности, о сохранении которых мы заботимся. Она станет главнокомандующим, который покончит с "ИГ", - отметил глава государства.

Кроме того Б.Обама высмеял республиканцев, которые, по его словам, хотят снять Х.Клинтон с должности, когда "она еще не выбрана президентом".

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны.

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