Б.Обама: Х.Клінтон на посаді президента покінчить з "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон зможе покінчити з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” у разі перемоги на виборах, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Вона буде поважати робітничий клас США, поважати цінності, про збереження яких ми піклуємося. Вона стане головнокомандувачем, який покінчить з “ІД”", - зазначив глава держави.
Окрім того Б.Обама висміяв республіканців, які, за його словами, хочуть зняти Х.Клінтон з посади, коли "вона ще не обрана президентом".
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в черговий раз заявив, що кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп “за темпераментом не годиться” на пост головнокомандуючого країни.