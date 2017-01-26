Б.Амон выиграл теледебаты в М.Вальса на праймериз во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Во Франции на президентских праймериз среди левых Бенуа Амон победил своего конкурента Мануэля Вальса во время теледебатов, передает УНН со ссылкой на euronews.
По мнению 60% зрителей, Б.Амон был убедительнее М.Вальса на теледебатах в среду, хоть последний и избегал популистских заявлений и раскритиковал предложения Б.Амона по сокращению рабочей недели и введения новых социальных выплат, пишет издание.
Сообщается, что взгляды обоих политиков по внешнеполитическим вопросам похожи, и их беспокоит уязвимая позиция ЕС перед возможным союзом президентов России и США.
"Европа не должна быть наивной. Нас не должен застать врасплох гипотетический союз русского и американского президентов. И мы имеем полное право беспокоиться по этому поводу. Нам нужно провести конференцию по вопросам обороны и Франция возглавит ее ", - заявил М.Вальс.
Б.Амон при этом заявил о "новом элементе нестабильности". "Раньше это был Владимир Путин, теперь это еще и Дональд Трамп. Он собирается пересмотреть ключевое соглашение, принятое на Парижской конференции по климату. Более того, он выражает открытую враждебность в отношении европейского устройства. Что мы должны думать по этому поводу? Нужно сплотить ряды на европейском уровне ", - сказал Б.Амон.
Второй тур праймериз социалистов в воскресенье решит, кто станет кандидатом от правящей партии. Как отмечается, опросы показывают, что ни М.Вальс, ни Б.Амон не имеют шансов побороться за президентское кресло во втором туре выборов в мае.