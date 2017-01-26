Б.Амон выиграл теледебаты в М.Вальса на праймериз во Франции

По мнению 60% зрителей, Б.Амон был убедительнее М.Вальса на теледебатах в среду, хоть последний и избегал популистских заявлений и раскритиковал предложения Б.Амона по сокращению рабочей недели и введения новых социальных выплат, пишет издание.

Сообщается, что взгляды обоих политиков по внешнеполитическим вопросам похожи, и их беспокоит уязвимая позиция ЕС перед возможным союзом президентов России и США.

"Европа не должна быть наивной. Нас не должен застать врасплох гипотетический союз русского и американского президентов. И мы имеем полное право беспокоиться по этому поводу. Нам нужно провести конференцию по вопросам обороны и Франция возглавит ее ", - заявил М.Вальс.

Б.Амон при этом заявил о "новом элементе нестабильности". "Раньше это был Владимир Путин, теперь это еще и Дональд Трамп. Он собирается пересмотреть ключевое соглашение, принятое на Парижской конференции по климату. Более того, он выражает открытую враждебность в отношении европейского устройства. Что мы должны думать по этому поводу? Нужно сплотить ряды на европейском уровне ", - сказал Б.Амон.

Второй тур праймериз социалистов в воскресенье решит, кто станет кандидатом от правящей партии. Как отмечается, опросы показывают, что ни М.Вальс, ни Б.Амон не имеют шансов побороться за президентское кресло во втором туре выборов в мае.