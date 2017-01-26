Б.Амон виграв теледебати у М.Вальса на праймеріз у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Франції на президентських праймеріз серед лівих Бенуа Амон переміг свого конкурента Мануеля Вальса під час теледебатів, передає УНН з посиланням на euronews.
На думку 60% глядачів, Б.Амон був переконливішим за М.Вальса на теледебатах у середу, хоч останній і уникав популістських заяв і розкритикував пропозиції Б.Амона щодо скорочення робочого тижня і запровадження нових соціальних виплат, пише видання.
Повідомляється, що погляди обох політиків щодо зовнішньополітичних питань схожі, і що їх х турбує вразлива позиція ЄС перед можливим союзом президентів Росії і США.
“Європа не має бути наївною. Нас не повинен захопити зненацька гіпотетичний союз російського і американського президентів. І ми маємо повне право непокоїтися із цього приводу. Нам потрібно провести конференцію з питань оборони, і Франція очолить її”, – заявив М.Вальс.
Б.Амон при цьому заявив про "новий елемент нестабільності". "Раніше це був Владімір Путін, тепер це ще й Дональд Трамп. Він збирається переглянути ключову угоду, ухвалену на Паризькій конференції з клімату. Більше того, він висловлює відкриту ворожість щодо європейського устрою. Що ми повинні думати з цього приводу? Потрібно згуртувати лави на європейському рівні”, – сказав Б.Амон.
Другий тур праймеріз соціалістів у неділю вирішить, хто стане кандидатом від урядової партії. Як зазначається, опитування свідчать, що ні М.Вальс, ні Амон не мають шансів поборотися за президентське крісло у другому турі виборів у травні.