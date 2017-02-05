Б.Амон официально стал кандидатом в президенты Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Экс-министра образования Бенуа Амона утвердили на партийном съезде Французской социалистической партии кандидатом в президенты, передает УНН со ссылкой на DW.
В конце января Б.Амон победил на партийных праймериз. Действующий французский президент Франсуа Олланд, которого поддерживает лишь небольшой процент избирателей, не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
Б.Амон выступает, в частности, за введение безусловного базового дохода для всех французов в размере 750 евро до 2022 года. Такая политика предполагает выплату этой суммы каждому гражданину без необходимости выполнения любой работы.
Основными соперниками Б.Амона на выборах будут кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрона, а также Марин Ле Пен из правопопулистского "Национального фронта".
Согласно последним опросам, социалист может рассчитывать на 16-17% голосов избирателей и четвертое место в первом туре выборов.
Выборы президента Франции пройдут в два этапа 23 апреля и 7 мая 2017.