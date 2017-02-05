Б.Амон офіційно став кандидатом у президенти Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Екс-міністра освіти Бенуа Амона затвердили на партійному з'їзді Французької соціалістичної партії кандидатом в президенти, передає УНН з посиланням на DW.
У кінці січня Б.Амон переміг на партійних праймеріз. Чинний французький президент Франсуа Олланд, якого підтримує лише невеликий відсоток виборців, не став висувати свою кандидатуру на новий термін.
Б.Амон виступає, зокрема, за введення безумовного базового доходу для всіх французів в розмірі 750 євро до 2022 року. Така політика передбачає виплату цієї суми кожному громадянину без необхідності виконання будь-якої роботи.
Основними суперниками Б.Амона на виборах будуть кандидат від партії “Республіканці”, екс-прем’єр Франсуа Фійон, колишній міністр економіки і лідер руху “Вперед!” Емманюель Макрон, а також Марін Ле Пен з правопопулістського “Національного фронту”.
Згідно з останніми опитуваннями, соціаліст може розраховувати на 16—17% голосів виборців і четверте місце в першому турі виборів.
Вибори президента Франції пройдуть в два етапи 23 квітня і 7 травня 2017 року.