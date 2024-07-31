В пресс-службе "Азова" подтвердили информацию о гибели бойца бригады Александра Ищенко в российском плену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне Донбас".

Подтвердилась информация о гибели бойца "Азова" Александра Ищенко в российском плену. Эта смерть - очередной акт зверства рф по отношению к военнопленным азовцам. Страна-оккупант в очередной раз подтвердила, что она не считается ни с какими принципами морали, пренебрегает всеми возможными конвенциями о ведении боевых действий и обращения с военнопленными. В то время, как 12-я бригада "Азов" пополняет обменный фонд российскими пленными и придерживается всех правил их содержания, Россия каждый день пытает и убивает наших бойцов - говорится в сообщении.

Как пишет издание, в копии свидетельства о смерти, выданной в рф, датой смерти защитника указано 22 июля 2024 года. Медицинское свидетельство выдано на три дня позже - 25 июля 2024 года. В документе написано "причина смерти не установлена из-за гнилостных изменений органов, тканей трупа".

Омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к омбудсмену рф относительно смерти Александра Ищенко в российском СИЗО. Он требует соблюдения Женевских конвенций и оказания медицинской помощи украинским военнопленным.

Напомним

"Медиазона" писала, что в СИЗО-5 российского города ростов-на-дону умер военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку „Азов". Ему было 55 лет.