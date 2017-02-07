Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.00, пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Шота Руставели, Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Пушкинская, Антоновича, Саксаганского, ул.Короленковская, Бульварно-Кудрявская, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
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Кроме того, движение затруднено на улицах Сечевых Стрельцов. Большая Житомирская, Вадима Гетьмана, Вячеслава Чорновила, частично на проспекте Валерия Лобановского, Саперно-Слободской улице, а также на улице Гната Хоткевича.
Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 18.00, зафиксировано 7 ДТП.