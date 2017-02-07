Автомобільні затори в столиці сягнули восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.00, затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького, Пушкінська, Антоновича, Саксаганського, Короленківська, Бульварно-Кудрявська, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
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Крім того, рух ускладнено на вулицях Січових Стрільців. Велика Житомирська, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, частково на проспекті Валерія Лобановського, Саперно-Слобідській вулиці, а також на вулиці Гната Хоткевича.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.00, зафіксовано 7 ДТП.