Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на около 9:10 в центре Киева пробки наблюдаются вблизи Бессарабской площади и прилегающих к ней частях бульваров Т.Шевченко и Л.Украинки. Также пробки - вблизи Крещатика на улицах Михайловской и Грушевского. Кроме того, наблюдаются они и на Набережном шоссе.

Кроме того, в пробках - часть просп.Перемоги вблизи цирка, а также у Воздухофлотского путепровода.

Также пробки - на Дарницком мосту и мосту Патона.

В некоторых местах скорость не превышает 7 км / ч.