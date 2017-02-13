Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Автомобильные пробки в понедельник утром в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на данные "Яндекс-карт".
Так, по состоянию на около 9:10 в центре Киева пробки наблюдаются вблизи Бессарабской площади и прилегающих к ней частях бульваров Т.Шевченко и Л.Украинки. Также пробки - вблизи Крещатика на улицах Михайловской и Грушевского. Кроме того, наблюдаются они и на Набережном шоссе.
Кроме того, в пробках - часть просп.Перемоги вблизи цирка, а также у Воздухофлотского путепровода.
Также пробки - на Дарницком мосту и мосту Патона.
В некоторых местах скорость не превышает 7 км / ч.