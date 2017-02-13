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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38105 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Автомобільні затори у понеділок зранку в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на дані "Яндекс-Карт".

Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів

Так, станом на близько 9:10 у центрі Києва затори спостерігаються поблизу Бессарабської площі та прилеглих до неї частинах бульварів Т.Шевченка та Л.Українки. Також затори - поблизу Хрещатика на вулицях Михайлівській та М.Грушевського. Крім того, спостерігаються вони і на Набережному шосе.

Крім того, у заторах - частина просп.Перемоги поблизу цирку, а також біля Повітрофлотського шляхопроводу.

Також затори - на Дарницькому мосту і мосту Патона, на Броварському проспекті.

У деяких місяцх швидкість не перевищує 7 км/год.

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