Автомобилисты заблокировали дорогу перед пунктом пропуска "Ужгород"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается, для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.
Из-за таких действий активистов гражданам рекомендовано при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать себе маршруты через другие пункта пропуска: "Малые Сельминци" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00; "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.