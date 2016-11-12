Автомобілісти заблокували дорогу перед пунктом пропуску "Ужгород"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію з блокування дороги, яка веде до пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччино, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Активісти організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, для локалізації ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.
Через такі дії активістів громадянам рекомендовано під час планування поїздок з подальшим перетином кордону обирати собі маршрути через інші пункту пропуску: “Малі Сельмінці” (пішохідний та для велосипедистів) - з 9:00 до 21:00; “Малий Березний” (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) - цілодобово; “Чоп (Страж)” (залізничний) - цілодобово, за графіком руху поїздів.