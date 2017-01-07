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Автодороги Украины: для обеспечения проезда на автодорогах работает 1258 единиц техники

Автодороги Украины: для обеспечения проезда на автодорогах работает 1258 единиц техники

Киев • УНН

 • 7252 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в Украине сейчас работает 1 тыс. 258 единиц техники и 1 тыс. 698 дорожников. Об этом сообщает ГАК "Автомобильные дороги Украины", передает УНН.

"Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в настоящее время работает 1258 единиц техники и 1698 дорожников", - говорится в сообщении.

Также в "Автодороги Украины" сообщили о сложных погодных условиях. Временами снег, метели (в западных областях преимущественно небольшой снег), на востоке страны снег с дождем, местами гололед", - говорится в сообщении.

Как отмечается, температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ночью 14-19 градусов, на западе и севере местами 20-25 градусов мороза, днем ​​7 января 14-19 градусов мороза, 8 января 10-15 градусов мороза; в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях ночью и днем ​​6-11 градусов мороза, в Донецкой, Луганской областях ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов. На дорогах страны гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, в ГосЧС сообщили, что к расчистке автодорог в Украине привлечено 503 единицы техники.

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