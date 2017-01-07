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Автодороги України: для забезпечення проїзду на автошляхах працює 1258 одиниць техніки

Автодороги України: для забезпечення проїзду на автошляхах працює 1258 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 7252 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення в Україні наразі працює 1 тис. 258 одиниць техніки та 1 тис. 698 дорожників. Про це повідомляє ДАК "Автомобільні дороги України", передає УНН.

"Для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення наразі працює 1258 одиниць техніки та 1698 дорожник", - йдеться у повідомленні.

Також в "Автодорогах України" повідомили про складні погодні умови. Часом сніг, хуртовини (у західних областях переважно невеликий сніг), на сході країни сніг з дощем, місцями ожеледь", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях вночі 14-19 градусів, на заході та півночі місцями 20-25 градусів морозу, вдень 7 січня 14-19 градусів морозу, 8 січня 10-15 градусів морозу; в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі і вдень 6-11 градусів морозу, у Донецькій, Луганській областях вночі 1-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що до розчищення автодоріг в Україні залучено 503 одиниці техніки.

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