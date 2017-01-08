Автобус во Франции слетел в кювет, четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во Франции автобус слетел в кювет, в результате чего четыре человека погибли и около 30 получили травмы, передает УНН со ссылкой на euronews.
ДТП произошло в префектуре Сона и Луара на трассе, которую местные жители называют "дорогой смерти" из-за большого количество несчастных случаев, происходящих на ней.
Как отмечается, автобус, который вез группу португальцев, вынесло с дороги в кювет.
По предварительным данным, причиной ДТП могла стать гололедица.