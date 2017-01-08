Автобус во Франции слетел в кювет, четыре человека погибли

ДТП произошло в префектуре Сона и Луара на трассе, которую местные жители называют "дорогой смерти" из-за большого количество несчастных случаев, происходящих на ней.

Как отмечается, автобус, который вез группу португальцев, вынесло с дороги в кювет.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать гололедица.