Автобус у Франції злетів у кювет, четверо людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Франції автобус злетів у кювет, внаслідок чого четверо людей загинуло та близько 30 отримали травми, передає УНН з посиланням на euronews.
ДТП сталася у префектурі Сона і Луара на трасі, яку місцеві жителі називають "дорогою смерті" через велику кількість нещасних випадків, які відбуваються на ній.
Як зазначається, автобус, який віз групу португальців, винесло з дороги в кювет.
За попередніми даними, причиною ДТП могла стати ожеледиця.