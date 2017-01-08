Автобус у Франції злетів у кювет, четверо людей загинули

ДТП сталася у префектурі Сона і Луара на трасі, яку місцеві жителі називають "дорогою смерті" через велику кількість нещасних випадків, які відбуваються на ній.

Як зазначається, автобус, який віз групу португальців, винесло з дороги в кювет.

За попередніми даними, причиною ДТП могла стати ожеледиця.