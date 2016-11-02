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15 марта, 19:03 • 113913 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162915 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135769 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128436 просмотра

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15 марта, 12:52 • 111740 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104890 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101029 просмотра

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Австралийский отчет по катастрофе MH370: самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения

Австралийский отчет по катастрофе MH370: самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения

Киев • УНН

 • 15236 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новый отчет при отсутствии Malaysia Airlines свидетельствует о том, что, падая, самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения, передает УНН со ссылкой на Reuters .

В докладе Австралийского бюро по безопасности на транспорте (ATSB), которое ведет поиск MH370, был найден обломок крыла самолета. Судя по его анализу, летательный аппарат не был настроен на посадку.

Обе части информации поддерживают давнее мнение агентства о том, что беспилотный MH370 просто быстро спускался вниз.

Отметим, что доклад состоит из 28 страниц и содержит все данные о катастрофе.

Как сообщал УНН, на острове Маврикий, что в Индийском океане, нашли обломок крыла пропавшего в 2014 году самолета Boeing рейса MH370 Малайзийских авиалиний.

 

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