Австралийский отчет по катастрофе MH370: самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новый отчет при отсутствии Malaysia Airlines свидетельствует о том, что, падая, самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения, передает УНН со ссылкой на Reuters .
В докладе Австралийского бюро по безопасности на транспорте (ATSB), которое ведет поиск MH370, был найден обломок крыла самолета. Судя по его анализу, летательный аппарат не был настроен на посадку.
Обе части информации поддерживают давнее мнение агентства о том, что беспилотный MH370 просто быстро спускался вниз.
Отметим, что доклад состоит из 28 страниц и содержит все данные о катастрофе.
Как сообщал УНН, на острове Маврикий, что в Индийском океане, нашли обломок крыла пропавшего в 2014 году самолета Boeing рейса MH370 Малайзийских авиалиний.