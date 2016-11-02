Австралийский отчет по катастрофе MH370: самолет двигался с увеличенной скоростью спуска во время его исчезновения

В докладе Австралийского бюро по безопасности на транспорте (ATSB), которое ведет поиск MH370, был найден обломок крыла самолета. Судя по его анализу, летательный аппарат не был настроен на посадку.

Обе части информации поддерживают давнее мнение агентства о том, что беспилотный MH370 просто быстро спускался вниз.

Отметим, что доклад состоит из 28 страниц и содержит все данные о катастрофе.

Как сообщал УНН, на острове Маврикий, что в Индийском океане, нашли обломок крыла пропавшего в 2014 году самолета Boeing рейса MH370 Малайзийских авиалиний.