Австралійський звіт щодо катастрофи MH370: літак рухався з збільшеною швидкістю спуску під час його зникнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Новий звіт за відсутності Malaysia Airlines свідчить про те, що, падаючи, літак рухався з збільшеною швидкістю спуску під час його зникнення, передає УНН з посиланням на Reuters.
У доповіді Австралійського бюро з безпеки на транспорті (ATSB), яка веде пошук MH370, був знайдений уламок крила літака. Судячи з його аналізу, літальний апарат не був налаштований на посадку.
Обидві частини інформації підтримують давню думку агентства про те, що безпілотний MH370 просто швидко спускався вниз.
Зазначимо, що у доповідь складається з 28 сторінок і містить всі дані про катастрофу.
Як повідомляв УНН, на острові Маврикій, що в Індійському океані, знайшли уламок крила зниклого у 2014 році літака Boeing рейсу MH370 Малайзійських авіаліній.