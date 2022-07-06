Австралиец Кларк выиграл пятый этап Тур де Франс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Саймон Кларк из Israel Premier Tech выиграл пятый этап Тур де Франс в среду на фотофинише после 157-километрового пробега от Лилля до Аренберга. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Бельгиец Вут Ван Арт из Jumbo Visma сохранил желтую майку лидера, несмотря на неприятное падение. Его товарищ по команде Примож Роглич проиграл около двух минут действующему чемпиону из Словении Тадею Погачару.
Действующий чемпион Погачар финишировал седьмым, отставая от лидера на 51 секунду.
Трио Адам Йейтс, Том Пидкок и Герайнт Томас отставали от Погачара на 28, 29 и 30 секунд соответственно.
35-летний австралиец Кларк использовал велосипедный бросок в победе над Тако ван дер Хорном после того, как американец Нейлсон Паулюс начал спринт в борьбе за желтую майку, но проиграл.