Австралієць Кларк виграв п'ятий етап Тур де Франс

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Бельгієць Вут Ван Арт із Jumbo Visma зберіг жовту майку лідера, незважаючи на неприємне падіння. Його товариш за командою Прімож Рогліч програв близько двох хвилин чинному чемпіону зі Словенії Тадею Погачару.

Чинний чемпіон Погачар фінішував сьомим, відстаючи від лідера на 51 секунду.

Тріо Адам Йейтс, Том Підкок та Герайнт Томас відставали від Погачара на 28, 29 та 30 секунд відповідно.

35-річний австралієць Кларк використав велосипедний кидок в перемозі над Тако ван дер Хорном після того, як американець Нейлсон Паулюс почав спринт у боротьбі за жовту майку, але програв.