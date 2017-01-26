"Аустрия" стала дополнительным соперником "Шахтера" на сборах в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В программе тренировочных сборов "Шахтера" в Португалии произошли изменения в виде дополнительного контрольного поединка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Команда Пауло Фонсеки проведет контрольный матч с представителем чемпионата Австрии - "Аустрией" (Вена). Игра состоится 27 января на поле отеля "Cascade Resorts Algarve" в 17:30 по киевскому времени.
Стоит отметить, что "Аустрия" является 24-кратным чемпионом Австрии.
Напомним, что после встречи с "Аустрией" дончане проведут еще три товарищеских матча с "Норчепингом", ФК "Яблонец" и "Ольборгом".
Как сообщал УНН, "Шахтер" отправился на второй подготовительный сбор в Португалию.