"Аустрия" стала дополнительным соперником "Шахтера" на сборах в Португалии

Команда Пауло Фонсеки проведет контрольный матч с представителем чемпионата Австрии - "Аустрией" (Вена). Игра состоится 27 января на поле отеля "Cascade Resorts Algarve" в 17:30 по киевскому времени.

Стоит отметить, что "Аустрия" является 24-кратным чемпионом Австрии.

Напомним, что после встречи с "Аустрией" дончане проведут еще три товарищеских матча с "Норчепингом", ФК "Яблонец" и "Ольборгом".

Как сообщал УНН, "Шахтер" отправился на второй подготовительный сбор в Португалию.