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"Аустрия" стала дополнительным соперником "Шахтера" на сборах в Португалии

"Аустрия" стала дополнительным соперником "Шахтера" на сборах в Португалии

Киев • УНН

 • 12242 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В программе тренировочных сборов "Шахтера" в Португалии произошли изменения в виде дополнительного контрольного поединка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Команда Пауло Фонсеки проведет контрольный матч с представителем чемпионата Австрии - "Аустрией" (Вена). Игра состоится 27 января на поле отеля "Cascade Resorts Algarve" в 17:30 по киевскому времени.

Стоит отметить, что "Аустрия" является 24-кратным чемпионом Австрии.

Напомним, что после встречи с "Аустрией" дончане проведут еще три товарищеских матча с "Норчепингом", ФК "Яблонец" и "Ольборгом".

Как сообщал УНН, "Шахтер" отправился на второй подготовительный сбор в Португалию.

 

Украинские Национальные Новости

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