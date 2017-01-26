"Аустрія" стала додатковим суперником "Шахтаря" на зборах в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У програмі тренувальних зборів "Шахтаря" у Португалії відбулися зміни у вигляді додаткового контрольного поєдинку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Команда Пауло Фонсеки проведе контрольний матч із представником чемпіонату Австрії – "Аустрією" (Відень). Гра відбудеться 27 січня на полі готелю "Cascade Resorts Algarve" о 17:30 за київським часом.
Варто відзначити, що "Аустрія" є 24-кратним чемпіоном Австрії.
Нагадаємо, що після зустрічі з "Аустрією" донеччани проведуть ще три товариські баталії із "Норчепінгом", ФК "Яблонець" та "Ольборгом".
Як повідомляв УНН, "Шахтар" відправився на другий підготовчий збір до Португалії.