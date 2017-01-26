"Аустрія" стала додатковим суперником "Шахтаря" на зборах в Португалії

Команда Пауло Фонсеки проведе контрольний матч із представником чемпіонату Австрії – "Аустрією" (Відень). Гра відбудеться 27 січня на полі готелю "Cascade Resorts Algarve" о 17:30 за київським часом.

Варто відзначити, що "Аустрія" є 24-кратним чемпіоном Австрії.

Нагадаємо, що після зустрічі з "Аустрією" донеччани проведуть ще три товариські баталії із "Норчепінгом", ФК "Яблонець" та "Ольборгом".

Як повідомляв УНН, "Шахтар" відправився на другий підготовчий збір до Португалії.