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"Аустрія" стала додатковим суперником "Шахтаря" на зборах в Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У програмі тренувальних зборів "Шахтаря" у Португалії відбулися зміни у вигляді додаткового контрольного поєдинку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Команда Пауло Фонсеки проведе контрольний матч із представником чемпіонату Австрії – "Аустрією" (Відень). Гра відбудеться 27 січня на полі готелю "Cascade Resorts Algarve" о 17:30 за київським часом.

Варто відзначити, що "Аустрія" є 24-кратним чемпіоном Австрії.

Нагадаємо, що після зустрічі з "Аустрією" донеччани проведуть ще три товариські баталії із "Норчепінгом", ФК "Яблонець" та "Ольборгом".

Як повідомляв УНН, "Шахтар" відправився на другий підготовчий збір до Португалії.

 

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