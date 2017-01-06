Астронавт показал, как его коллеги готовятся к выходу в открытый космос

"Помощь @AstroPeggy и @astro_kimbrough подготовить до их выхода в открытый космос: здесь они находятся в шлюзовой камере с их кислородными масками #spacewalk", - написал Т.Песке в Twitter.

Helping @AstroPeggy and @astro_kimbrough prepare before their spacewalk: here they are in the airlock with their oxygen masks #spacewalk pic.twitter.com/ihfhUmryDe

Ранее французский астронавт Тома Песке показал, как экипаж Международной космической станции готовит космические гамбургеры.

По словам Т.Песке, для того, чтобы приготовить комический гамбургер, нужна тортилья, говядина, свежий лук, салат и соус.