Астронавт показал, как его коллеги готовятся к выходу в открытый космос

"Помощь @AstroPeggy и @astro_kimbrough подготовить до их выхода в открытый космос: здесь они находятся в шлюзовой камере с их кислородными масками #spacewalk", - написал Т.Песке в Twitter.

Helping @AstroPeggy and @astro_kimbrough prepare before their spacewalk: here they are in the airlock with their oxygen masks #spacewalk pic.twitter.com/ihfhUmryDe

- Thomas Pesquet (@Thom_astro) 6 января 2017 г.

Ранее французский астронавт Тома Песке показал, как экипаж Международной космической станции готовит космические гамбургеры.

По словам Т.Песке, для того, чтобы приготовить комический гамбургер, нужна тортилья, говядина, свежий лук, салат и соус.