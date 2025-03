Астронавт показав, як його колеги готуються до виходу у відкритий космос

"Допомога @AstroPeggy і @astro_kimbrough підготувати до їх виходу у відкритий космос: тут вони знаходяться в шлюзовий камері з їх кисневими масками #spacewalk", - написав Т.Песке у Twitter.

Helping @AstroPeggy and @astro_kimbrough prepare before their spacewalk: here they are in the airlock with their oxygen masks #spacewalk pic.twitter.com/ihfhUmryDe

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 6 января 2017 г.

Раніше французький астронавт Тома Песке показав, як екіпаж Міжнародної космічної станції готує космічні гамбургери.

За словами Т.Песке, для того, аби приготувати комічний гамбургер, потрібна тортилья, яловичина, свіжа цибуля, салат і соус.