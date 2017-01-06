Астронавт показав, як його колеги готуються до виходу у відкритий космос

"Допомога @AstroPeggy і @astro_kimbrough підготувати до їх виходу у відкритий космос: тут вони знаходяться в шлюзовий камері з їх кисневими масками #spacewalk", - написав Т.Песке у Twitter.

Helping @AstroPeggy and @astro_kimbrough prepare before their spacewalk: here they are in the airlock with their oxygen masks #spacewalk pic.twitter.com/ihfhUmryDe

Раніше французький астронавт Тома Песке показав, як екіпаж Міжнародної космічної станції готує космічні гамбургери.

За словами Т.Песке, для того, аби приготувати комічний гамбургер, потрібна тортилья, яловичина, свіжа цибуля, салат і соус.