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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 7965 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128593 просмотра

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8 марта, 13:20 • 144666 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Асад попал в базу "Миротворца"

Асад попал в базу "Миротворца"

Киев  •  УНН

 • 11144 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Сирии Башар Асад попал в список разыскиваемых лиц украинского информационного центра "Миротворец" после заявления о том, что его дети отдыхали в крымском "Артеке" в прошлом году. Об этом говорится на странице в Facebook сообщества, передает УНН.

"В случае его задержания нашими правоохранительными органами, в Украине ему грозит до 5 лет лишения свободы. Основания внесения в Чистилище: 1. Осознанная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в окупованний Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины). 2. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). 3. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в оккупированном Крыму.

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