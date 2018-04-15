Асад попал в базу "Миротворца"

"В случае его задержания нашими правоохранительными органами, в Украине ему грозит до 5 лет лишения свободы. Основания внесения в Чистилище: 1. Осознанная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в окупованний Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины). 2. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). 3. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в оккупированном Крыму.