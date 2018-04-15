Асад потрапив до бази “Миротворця”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Сирії Башар Асад потрапив до списків осіб, що розшукуються, українського інформаційного центру “Миротворець” після заяви про те, що його діти відпочивали в кримському "Артеку" минулого року. Про це йдеться на сторінці у Facebook спільноти, передає УНН.
“У разі його затримання нашими правоохоронними органами, в Україні йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Підстави внесення до Чистилища: 1. Свідома організація порушення Державного кордону України неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупованний Росією Крим (ст.331, 331-1 КК Україні). 2. Участь в антиукраїнских пропагандистських заходах Росії (країна-агрессор). 3. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сирійський президент Башар Асад на зустрічі з російськими парламентарями розповів, що його діти минулого року відпочивали в таборі “Артек” в окупованому Криму.