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"Артемсоль" за прошлый год пополнило бюджеты всех уровней на 315,9 млн. грн

"Артемсоль" за прошлый год пополнило бюджеты всех уровней на 315,9 млн. грн

Киев • УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Государственное соледобывающие предприятие "Артемсоль" по итогам 2016 года перечислило в бюджет сборов и налогов на общую сумму 315,9 млн. гривен, что на 34,5% больше показателя 2015 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Так, в указанной сумме только отчисления части чистой прибыли (дивиденды) составили 102 млн грн, что в 2,5 раза превышает этот показатель 2015 года.

Кроме того, за 12 месяцев 2016 года подоходный налог составил 45 млн грн, налог на прибыль - 23,8 млн. грн, оплата НДС - 25,1 млн. грн, рентная плата за пользование недрами - 48,7 млн. грн, единый социальный взнос - 55 млн грн, военный сбор - 3,8 млн. грн.

"Обеспечить стабильный рост налоговых отчислений в 2016 году нам удалось за счет увеличения прибыльности предприятия. Для нас важно сохранять эту тенденцию и в дальнейшем своевременно проводить отчисления обязательных налогов и сборов в бюджет, стабильно и в полном объеме выплачивать заработную плату всем работникам, выполнять социальные обязательства ", - отметил руководитель ГП" Артемсоль "Владимир Доля.

По данным Государственной фискальной службы, ГП "Артемсоль" является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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