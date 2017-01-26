"Артемсоль" за прошлый год пополнило бюджеты всех уровней на 315,9 млн. грн

Так, в указанной сумме только отчисления части чистой прибыли (дивиденды) составили 102 млн грн, что в 2,5 раза превышает этот показатель 2015 года.

Кроме того, за 12 месяцев 2016 года подоходный налог составил 45 млн грн, налог на прибыль - 23,8 млн. грн, оплата НДС - 25,1 млн. грн, рентная плата за пользование недрами - 48,7 млн. грн, единый социальный взнос - 55 млн грн, военный сбор - 3,8 млн. грн.

"Обеспечить стабильный рост налоговых отчислений в 2016 году нам удалось за счет увеличения прибыльности предприятия. Для нас важно сохранять эту тенденцию и в дальнейшем своевременно проводить отчисления обязательных налогов и сборов в бюджет, стабильно и в полном объеме выплачивать заработную плату всем работникам, выполнять социальные обязательства ", - отметил руководитель ГП" Артемсоль "Владимир Доля.

По данным Государственной фискальной службы, ГП "Артемсоль" является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.